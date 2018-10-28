Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Vural yönetimindeki 02 FC 887 plakalı motosiklet ile Ozan Dolaş yönetimindeki 34 BOM 904 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Vural yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.