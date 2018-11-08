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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ali Karakuş idaresindeki plakasız motosiklet ile Mehmet Ali Bilgiç idaresindeki 02 AAJ 488 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Semt Pazarı yakınlarında çarpıştı Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Ali Karakuş yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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