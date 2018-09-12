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Motosiklet ile otomobil çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosiklet otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosiklet otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Turan D., idaresindeki 02 NA 731 plakalı otomobil ile Vali Konağı Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Abdurrahman D., idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abdurrahman D., ile motosiklette bulunan Enes D., yaralandı. Yaralılar olay yerin eğelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil ile motosiklet yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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