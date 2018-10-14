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Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin park halinde otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin park halinde otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 LC 954 plakalı motosiklet, Mimar Sinan Parkı yan tarafında park halinde bulunan Bahattin Karataş'a, ait 33 AHY 77 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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