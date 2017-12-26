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26 Aralık 2017 16:14

Motosiklet sürücüsü yaşlı adama çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralanırken kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Motosiklet sürücüsü yaşlı adama çarptı: 1 yaralı

26 Aralık 2017 16:14


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Fırat Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 77 yaşındaki Derviş Şahin’e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Yaşanan kazada yaralanan Derviş Şahin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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