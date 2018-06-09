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09 Haziran 2018 17:46

Motosiklet tutkunları bu kez jandarma için buluştu

Adıyaman’da motosiklet tutkunları Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 179.

Motosiklet tutkunları bu kez jandarma için buluştu

09 Haziran 2018 17:46

yılı nedeniyle buluştu.


Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 179. yılı etkinlikleri kapsamında Adıyaman’da motosiklet tutkunları Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında buluştu. Onlarca motosiklet hayranı motosikletlerini Türk bayrakları süsledi. Jandarmanın tişört ve şapkalarını takan motosiklet tutkunları şehir turu yaptı. Jandarmanın bu etkinliğine motor tutkunu 86 yaşındaki Mahmut Gülşen ve 74 yaşındaki Mehmet Devran da katıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mücahit Alkıran’ın uğurladığı motosiklet tutkunları konvoy eşliğinde şehir turu attı. Eski Kahta Caddesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağından, Atatürk Bulvarı üzerinden ilerleyen motosiklet tutkunları motorlarını korna çalararak ilerledi. Vatandaşlar da sevgi gösterilerinde bulundu.


İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, etkinliğe katılan motosiklet tutkunlarına teşekkür etti.


FSM Motor Grubu kurucusu Sait Doğan, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte yer almaktan onur duyduklarını belirterek, “Jandarmamızın, polisimizin, güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek için bu buluşmaya katıldık” dedi.


Etkinliğe katılan 74 yaşındaki motor tutkunu Mehmet Devran ise, ilk kez bu kadar düzenli ve güzel bir buluşmanın jandarma için gerçekleştirildiğini dile getirdi.


İl Jandarma Komutanlığında görevli motorize ekipler ise, Jandarma Genel Komutanlığının 179. kuruluş yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle andıklarını ifade ettiler.




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