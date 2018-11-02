Motosiklet uygulamaları devam ediyor

Polis ekipleri tarafından Gölbaşı Caddesi ve birkaç bölgede daha yapılan motosiklet uygulamalarında motosikletlerin ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenilen uygulamaları vatandaşlar beğeni ile karşıladı. Uygulamaların sıklıkla devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar polis ekiplerine kolaylık dileyerek uygulamadan dolayı teşekkür ettiler.