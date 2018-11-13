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Motosiklet yayaya çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Uğur Doğan idaresindeki 02 AB 226 plakalı motosiklet Adıyaman Belediyesi önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hüseyin Bekar'a çarptı. Motosiklet yayaya çarptıktan sonra devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Uğur Doğan ile yaya Hüseyin Bekar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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