Motosikletin minibüse çarpma anı kameralara yansıdı

Adıyaman'da, motosikletin karşı şeritten gelen minibüse çarpma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yıldırım idaresindeki 02 AY 601 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi'nde karşı şeritten gelen Hamza Sert idaresindeki 27 B 3923 plakalı minibüse çarptı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken kazada minibüs sürücüsü Hamza Sert, motosiklet sürücüsü Mehmet Yıldırım ile motosiklette bulunan Sedat Alper yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.