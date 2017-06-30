Motosikletle midibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ebubekir Yar (31) idaresindeki plakasız motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 NC 014 plakalı midibüs Yenigüven köyü yolu üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Ebubekir Yar ile motosiklette bulunan Selma Karaağaç (28) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Ebubekir Yar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yar’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.