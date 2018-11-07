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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Murat Şabaş idaresindeki 02 AAB 431 plakalı motosiklet ile Mehmet Örs idaresindeki 02 DB 189 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Şevenk Deresi yolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Murat Şabaş yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 1112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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