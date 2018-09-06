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06 Eylül 2018 15:17

Motosikletli gencin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Adıyaman’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikletli gencin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı

06 Eylül 2018 15:17


Edinilen bilgilere göre kaza, Şambayat beldesinde yaşandı. Gölbaşı ilçesinden Adıyaman istikametine gitmekte olan İbrahim Hakan Fidan (16) idaresindeki 02 BA 590 plakalı motosiklet, belde girişinde dönüş yapmaya çalışan Rıdvan B.’nin kullandığı 06 BU 0780 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, motosiklet sürücüsü İbrahim Hakan Fidan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fidan’ın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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