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Motosikletten düşen kadın yaralandı

Adıyaman’da, bir motosikletin arka kısmında bulunan kadın yolcu dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, bir motosikletin arka kısmında bulunan kadın yolcu dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Polis Evi yakınlarında Hüseyin Aydın idaresindeki 27 Y 1784 plakalı motosiklette bulunan Ayşe Aydın, bir anlık dengesini kaybederek motosikletten aşağıya düştü. Motosikletten asfalta düşen Ayşe Aydın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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