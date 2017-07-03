Muay Thai İl Seçmeleri Besni’de yapıldı

Besni Do-Kan Spor Kulübü seçmelere 4 sporcu ile katılırken, bu 4 sporcu da derece yaparak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Do-Kan Spor Kulübünden minikler 28 kilogramda İrem Dutlu, yıldız erkekler 44 kilogram Vakkas Candır, 54 kilogramda Ömer Faruk Meşen ve yıldız kızlar 57 kilogramda Ayşe Sinem Fidan 12-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında Nevşehir’de yapılacak olan 15 Temmuz Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Adıyaman’ı temsil edecek sporcular arasındaki yerlerini aldı.

Besni Kapalı Spor Salonunda yapılan programa Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Bölge Hakem Kurulu Başkanı Fatih Dölen, Besni Do-Kan Spor Kulübü Milli Antrenörü Serdar Meşen, hakemler ve sporcuların yanı sıra sporseverler katıldı.

Minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere toplam 3 kategoride Adıyaman geneli 6 kulüpten 50 bay bayan sporcu dereceye girebilmek için ter döktü.

İl seçmelerinde dereceye giren sporcular, 12-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında Nevşehir’de yapılacak olan 15 Temmuz Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Adıyaman’ı temsil edecek.