Müdür Alagöz, kurum personeli ile bir araya geldi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan Ahmet Alagöz, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışan personel ile tanışma programına katıldı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, burada düzenlenen programda, devamsızlık konusunda velilerin bilgilendirilmesi, velilerin eğitim sürecine dahil olması, yerel, bölgesel ile ulusal programlara öğrencilerin dahil edilmesi, DYK ve İYEP kurslarının önemi hakkında bilgi verdi.

Eğitim sürecinde öğrenci velilerin okul ile olan ilişkilerinin öğrenci açısından büyük öneme sahip olduğu belirten Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “öğrenci velilerimizin okul ile olan ilişkileri bizim açımızdan büyük önem arz etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim sürecini için velilerimiz ilişkilerimizin çok iyi olması gerekiyor. Öğrencilerimizin devamsızlık ve not bilgilerini öğrencilerimiz ile paylaşarak öğrencilerimizin gelişimi hakkında velilerimizi bilgilendirelim. Aynı zamanda öğrencilerimiz bakanlığımızın E-okul modülünü de takip etmeleri gerektiğini söylemeliyiz. Öğrencilerimizi, yerel ve sportif faaliyetlere katılımı artıcı programlar düzenlemeliyiz. Yerel, bölgesel ve ulusal sportif yarışmalarına katılımlarını sağlayarak onlara destek olmayız. Öğrencilerimiz gelişimi açısından büyük tehdit oluşturan madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilinçlendirmeliyiz. Bunların sosyal ve fiziki zararlarını iyi bir şekilde anlatan programlar düzenlemeliyiz. Bunların yanında Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı olan EBA'yı takip edelim. Burada çocuklarımız açısından güzel projelere erişebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program, Müdür Alagöz'ün ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası ziyareti ve burada bulunan personel ile tanışması ile sona erdi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ile kurum personeli katıldı.