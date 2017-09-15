Etap Kırsal Kalkınma ve Yatırımlarının Desteklenmesi Programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kırsal kalkınma ve Yatırımlarının Desteklenmesi Programıyla ilgili olarak bilgiler veren Adil Alan, başvuruların 13 Eylül 2017 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılması gerektiğini ve son başvuru tarihinin 11 Aralık 2017 olduğunu kaydetti.

Adil Alan açıklamasında, “Ekonomik yatırım konularında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması yapılacak. Aynı zamanda, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı gerçekleştirilecek.

Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise, kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranıyla alakalı ise, ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2 milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1,5 Milyon TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1 Milyon 750 bin TL üst limitini geçemez.

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1,5 Milyon TL, diğer yatırım konuları için 500 bin TL, üst limitini geçemez.

Proje tutarlarının yüzde 50’si oranında (KDV Hariç) hibe desteği verilmektedir" dedi.