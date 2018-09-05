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05 Eylül 2018 15:25

Müdür Alper Başkan Özdemir ile bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ile bir araya geldi.

Müdür Alper Başkan Özdemir ile bir araya geldi

05 Eylül 2018 15:25


İl Terörle Mücadele Şube Müdürü Aytaç Uçan, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit’in de hazır bulunduğu ziyarette Müdür Alper, Başkan Özdemir ile kentin asayiş ve trafik sorunları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Özdemir, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak tüm kurumlarla iletişim ve işbirliği halinde olarak halka en iyi şekilde hizmet verme amacında olduklarını söyledi.


Emniyet teşkilatıyla da başta trafik olmak üzere ilgili konularda istişare halinde bulunduklarını belirten Başkan Özdemir, "Belediye olarak kent trafiği ve asayiş konularında huzurun sağlanması adına üzerimize düşen konularda gerekeni yaparak aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.




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