Müdür Alper polis memurları ile bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasını gezen Müdür Metin Alper, burada bulunan polis memurları ile bir araya gelerek hem sohbet etti hem de onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Adıyaman'ın huzur ve güvenini sağlamanın yanı sıra vatandaşlarla da samimi diyaloglar kurdukları için polis memurlarına teşekkür ederek başarılar dileyen Müdür Alper, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla her daim görev başında olduklarını vurguladı.

Müdür Alper, ziyaret ettiği şube müdürleri, komiserler ve polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.