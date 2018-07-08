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08 Temmuz 2018 11:26

Müdür Alper polis memurlarıyla bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper polis memurlarıyla bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Müdür Alper polis memurlarıyla bir araya geldi

08 Temmuz 2018 11:26


Göreve geldiği günden bugüne hem vatandaş tarafından hem de emniyet çalışanları tarafından büyük bir takdir gören Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada polis memurlarıyla bir araya gelen Müdür Alper, uzun uzun sohbetler kurarak polis memurlarının bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Müdür Alper, yolda karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.


Müdür Alper aynı zamanda staj gören polis memuru adaylarıyla da sohbet ederek onlara başarılar diledi.




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