Müdür Alper’den Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman’ da yaşayan vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven içinde geçirmeleri için emniyet çalışanlarının 24 saat görev başında olacağını vurgulayan Müdür Alper, "Bayramımızı hüzne dönüştürmemek adına, tatile çıkacak olan vatandaşlarımızın, uykusuz ve yorgun bir şekilde trafiğe çıkmamalarını istiyoruz. Aşırı hız yapmamalarını, olası hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemlerini alıp dikkatli bir şekilde kontrollerini yaparak ikametlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın karşılaştığı her türlü asayiş, güvenlik ve trafik olayları ile ilgili ihbar, şikayet ve yardım talepleri için 155 Polis İmdat telefonu her zaman hizmetinizdedir. Kendilerine asayiş ve güvenlik hizmeti sağlamaktan, mutluluk ve onur duyduğum kadirşinas Adıyaman halkımızın Kurban Bayramını personelimle birlikte kutlar sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu nice bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı.