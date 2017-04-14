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14 Nisan 2017 11:26

Müdür Avşar çıraklık konusunda açıklamalarda bulundu

Adıyaman’ın Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Avşar, 6764 sayılı KHK ile çıraklık ve mesleki eğitimde yapılan reformlar hakkında esnafı bilgilendirdi.

Müdür Avşar çıraklık konusunda açıklamalarda bulundu

14 Nisan 2017 11:26


6764 Sayılı Kanunla, 8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin, mezuniyetlerinin ardından ustalık ve iş yeri açma belgesi alabilecekleri mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebileceklerini söyleyen Müdür Avşar, “Öğrencilerimiz, mesleki eğitim merkezlerinde hangi alanda yetişmek istiyorsa, o alandaki işveren ile sözleşme imzalayacak" dedi.


Müdür Avşar, sözleşme doğrultusunda, öğrencinin haftada 1 gün okulda teorik eğitim alacağını, kalan günlerde ise işletmede mesleğinin pratik eğitimini alacağını söyledi. Besni’de 60 işletmeyi sisteme kaydettiklerini de belirten Müdür Avşar, "Genel Müdürümüz Suriyeliler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Birçok Suriyelinin sanayide esnafın yanında çalıştığını bildiklerini ve bunları çıraklık eğitim merkezi kapsamına almak istediklerini söylediler. Sizden beklentimiz 60’tan fazla çalışan Suriyeli var. Bunlar İlçe Milli Eğitimden aldıkları denklik belgesi ile çıraklık eğitimine alınabilir. Aradığımız kriter en az ilkokul mezunu olmasıdır. Öğrencilere asgari ücretin yüzde 30’u kadar ücret verilecek. Bu ücretin 3’te 2’si devlet tarafından, 3’te 1’i de iş yeri sahibi tarafından karşılanacak. Mesleki Eğitim Merkezlerinde okuyan öğrencilere 4 yılın sonunda Ustalık Belgesi verilecek. Lise diploması almak isteyen öğrenciler, bakanlıkça belirlenecek olan fark derslerini vererek lise diploması alabilecek" ifadelerini kullandı.




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