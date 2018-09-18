Müdür Çelik 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı

Müdür Çelik, 19 Eylül Gaziler Gününün adsızlar günü değil ünvanları Gazi olan aslanların günü olduğunu vurguladı. Çelik, “Uğruna büyük mücadeleler ve bedeller ödenerek kazanılan yurt toprakları, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi, ölürsem şehit, kalırsam gazi söyleminde saklıdır. Onlar bağımsız yaşama kararlılığından asla ödün vermemiş, canları pahasına yurdumuzun her karış toprağını sonuna kadar sarsılmaz bir inançla savunmuşlardır. Bizler de şehit ve gazilerin kutsal emaneti olan aziz vatanımıza, nesilden nesle yaşatılan bir ruh ve anlayışla sahip çıkacak, evlatlarımıza daha güzel bir hayat, daha müreffeh bir ülke bırakmak için milletçe bıkmadan yılmadan bir irade ile çalışmaya devam edeceğiz.

Vatanseverlikleri ve cesaretlerini örnek aldığımız gazilerimize, saygın kişiliklerine yaraşır hizmet etmenin bizlerin en büyük sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz.

Bu düşüncelerle, bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.