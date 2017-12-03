Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 17:22

Müdür Çelik Dünya Engelliler Gününü kutladı

Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Müdür Çelik Dünya Engelliler Gününü kutladı

03 Aralık 2017 17:22


Müdür Fehmi Celik, mesajında engellilerin toplumun hiçbir noktasında ötekileştirmeden sosyal bağları daha da kuvvetlendirerek, gereken değeri ve önemi vermeyi görev edinilmesi gerektiğini belirterek, "Sosyal devlet olmanın önemli bir özelliği tüm vatandaşların eşit koşullarda eğitim, sağlık ve sosyal imkanlardan yararlanabilmesini sağlamaktır. Fırsat eşitliğinin sağlanarak engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam katılımları ve hayat standartlarının yükseltilmesi çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmekte ve engelli vatandaşlarımız bugün eğitim, kültür, sanat ve spor gibi birçok dalda sergiledikleri başarılarla neler yapabileceklerini bize göstermektedirler. Bunun en yakın örneğinin Ampute Milli Takımımızın futbolda Avrupa Şampiyonu olmasıdır. Engelli bireylerin toplumsal hayatta varlık gösterebilmeleri, ortak sağduyu ile gerçekleşecek ve toplumu zenginleştirecek bir unsurdur. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, bu sağduyunun ortaya çıkması ve engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artması için önemli bir gündür. Bundan mütevellit Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın topluma katılımları, kendilerini geliştirebilmeleri ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri konusunda oluşan toplumsal bilincin artarak devam etmesi bizim için önem arz etmektedir. Engellilerimize toplumumuzun hiçbir noktasında ötekileştirmeden sosyal bağlarımızı da daha kuvvetlendirerek her an kendilerine gereken değeri ve önemi vermeyi görev edinmeliyiz. Tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
16
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç