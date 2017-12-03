Müdür Çelik Dünya Engelliler Gününü kutladı

Müdür Fehmi Celik, mesajında engellilerin toplumun hiçbir noktasında ötekileştirmeden sosyal bağları daha da kuvvetlendirerek, gereken değeri ve önemi vermeyi görev edinilmesi gerektiğini belirterek, "Sosyal devlet olmanın önemli bir özelliği tüm vatandaşların eşit koşullarda eğitim, sağlık ve sosyal imkanlardan yararlanabilmesini sağlamaktır. Fırsat eşitliğinin sağlanarak engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam katılımları ve hayat standartlarının yükseltilmesi çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmekte ve engelli vatandaşlarımız bugün eğitim, kültür, sanat ve spor gibi birçok dalda sergiledikleri başarılarla neler yapabileceklerini bize göstermektedirler. Bunun en yakın örneğinin Ampute Milli Takımımızın futbolda Avrupa Şampiyonu olmasıdır. Engelli bireylerin toplumsal hayatta varlık gösterebilmeleri, ortak sağduyu ile gerçekleşecek ve toplumu zenginleştirecek bir unsurdur. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, bu sağduyunun ortaya çıkması ve engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artması için önemli bir gündür. Bundan mütevellit Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın topluma katılımları, kendilerini geliştirebilmeleri ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri konusunda oluşan toplumsal bilincin artarak devam etmesi bizim için önem arz etmektedir. Engellilerimize toplumumuzun hiçbir noktasında ötekileştirmeden sosyal bağlarımızı da daha kuvvetlendirerek her an kendilerine gereken değeri ve önemi vermeyi görev edinmeliyiz. Tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.