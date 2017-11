Müdür Çelik il genel meclisinde çalışmaları anlattı

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise Adıyaman’da ki kuruluşların çalışmalarını daha yakından takip etmek ve tanımak açısından böyle bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Bugünde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik’i davet ettik oda sağolsun dolu dolu bir sunum gerçekleştirdi. Fehmi beye ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ben ve İl genel meclisimizin değerli üyesi arkadaşlarımız çok istifade ettik” dedi.

Devletin Sosyal Politika yüzünün tecelli ettiği yerin Aile Ve Sosyal Politikalar İl müdürlüğü olduğunu söyleyen Müdür Fehmi Çelik, “İnsanımızın hafızasında Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü denilince sokakta kalmış iki üç kişiye veya bakıma ve korunmaya muhtaç iki üç çocuğa bakan bir kurum algısı vardı. Oysa ki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sadece Adıyaman’da 6 bin 698 kişiye sosyal devlet olmanın gereği olarak ayda evde bakım maaşı olarak 7 milyon TL verilmektedir.

Yardımlar sadece evde bakım maaşı olarak yapılmamaktadır öyle durumlar oluyor ki baba yada anne kuruluşumuza müracaat ediyor ben çocuğuma bakamıyorum ama yurda da vermek istemiyorum biz bu durumda da destek oluyoruz. Bakanlığımızda çocukların ailelerinin yanında kalması noktasında çok hassas davranıyor ve çocukların korunmaya muhtaç çocuk olmaması ve ailenin yanında kalması için sosyal ekonomik destek (SED)dediğimiz her ay 845 TL bir destek var ve bu yardımlarda kimsenin kişisel uhdesine bırakılmıyor. Bugün itibariyle Adıyaman’da sosyal ekonomik destek alan aile sayısı bin 132 aileye toplam 806 Milyon TL yardım yapılmaktadır.0-18 yaşına kadar çocuğun her türlü iş ve işlemleriyle ilgileniyoruz ancak bununla da bitmiyor ve 18 yaşından sonra da devlette işe yerleştirilmesi noktasında pozitif ayrımcılık yapılıyor. Göreve başladıktan sonra İlçe müdürlüğü olmayan yerlerimizle ilgili de bir çalışma başlattık. Kahta, Gölbaşı ve Besni İlçelerimizin dışında kalan ilçelerimizle ilgilide vatandaşlarımızın bu ilçelere olan uzaklıklarını ve yorulmalarını düşünerek ilçe müdürlüğümüz olmayan yerlerde kurum hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını Kaymakamlıklarımızda bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürlüklerine evraklarını teslim etmeleri halinde uzmanlarımız aracılığıyla evrakları alıp hızlı bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Yine bizim bakanlığımıza bağlı olan şehit ve gazi şube müdürlüğümüzde kutsalımız olan şehitlerimizin yakınlarının ve gazilerimizin her türlü sorunları en hızlı bir şekilde çözülmektedir” ifadelerini kullandı.