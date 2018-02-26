Müdür Çelik ve beraberindekiler gönüllü asker olmak için dilekçe verdi

Adıyaman Asker Şubesini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, müdür yardımcıları ve kuruluş müdürleri Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar’ı ziyaret etti. Burada gönüllü askerlik için dilekçe veren Fehmi Çelik ve beraberindekiler, ‘Zeytin Dalı Harekatına’ destek vermek için dilekçe verdiklerini ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik ve beraberindekiler daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi’yi ziyaret etti.

Burada şehit yakınları ve gazilerin kendileri için önemine işaret eden Fehmi Çelik, “Bu kutsal vatanda bölünmezliği ve güzelliğiyle birlikte yaşıyorsak kahramanlarımız sayesindedir. Onların yazdığı kahramanlık destanı sayesindedir. Tarihin en kritik dönemlerinde canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak hem borcumuz hem de görevimizdir. Bunun için resmi görev beklemeyiz. Biz bu vatanın evlatları olarak bunu yapmaya mecburuz. Sevincimizde acımızda ortaktır” dedi.

TÜMŞAD Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit yakınları ve gazilerin her türlü taleplerinin devletimiz tarafından yerine getirildiğini kaydetti.

Çelik ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, sohbet etti.