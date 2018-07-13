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13 Temmuz 2018 16:39

Müdür Çelik’ten 15 Temmuz açıklaması

Adıyaman Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Fehmi Çelik, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Müdür Çelik’ten 15 Temmuz açıklaması

13 Temmuz 2018 16:39


15 Temmuz’un aziz milletin iradesini darbecilere teslim etmediği günün adı olduğunu belirten Müdür Çelik, “Üniformalı teröristler milletin kendisine emanet ettiği silahları, millete doğrultmuş Türkiye’nin parçalanması için her yolu denemiştir. 15 Temmuz gecesinde halkımız vatanına, bağımsızlığına, demokrasiye, milli iradesine ve bayrağına sahip çıkışmıştır. 15 Temmuz, topyekun, din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı olmadan tek bayrak altında toplanan insanların vatan hainlerine karşı sonuna kadar direnişi temsil ettiği bir gündür. Ülkemizi parçalamaya dönük bu çirkin saldırı, aziz milletimizin onurlu duruşuyla bir milli direniş destanı haline gelmiştir. Meydanlara çıkan milyonlarca vatan evladı, tarihin akışını değiştiren bir karara imza atmıştır bu karar, Anadolu topraklarında milli iradenin ebediyet kazanmasıdır. Eğer hala gök kubbenin altında ezanları duyup ay yıldızlı bayrağın gölgesinde adımlarımızı atıyorsak bu şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir” diye konuştu.




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