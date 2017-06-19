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19 Haziran 2017 15:55

Müdür Kızılkaya şehit ailesiyle iftar yemeğinde buluştu

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya Ramazan ayı dolayısıyla şehit ailesiyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Müdür Kızılkaya şehit ailesiyle iftar yemeğinde buluştu

19 Haziran 2017 15:55


Özel bir restaurantta Şehit Mahmut Kayan’ın ailesiyle bir araya gelen Müdür Kızılkaya, burada şehit ailesiyle uzun uzun sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Müdür Kızılkaya, birlik ve beraberlik mesajları vererek Ramazan Ayının manevi atmosferinde Şehit Mahmut Kayan’ın ailesi ile buluşmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.


İftar programına Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Kazım Çoban, Mehmet Altındal, Ali Fırat ve milli eğitim şube müdürleri ile şehit ailesi katıldı.




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