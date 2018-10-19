Müdür Tünçmen'e STK'lardan destek

Adıyaman'ın Kahta Gönüllüler Platformu ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen hakkında çıkan haberleri yalanlayarak basın açıklaması düzenledi.

Kahta Eğitim Bir- Sen ilçe Temsilciliğinde düzenlenen basın açıklamasına Eğitim Bir- Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz, Eğitim Bir Sen Kahta İlçe Temsicisi İsmail Tümer, 19 sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Kahta Gönüllüler Platformu ve STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Kahta Eğitim Bir- Sen Temsilcisi İsmail Tümer, “Bizler, Eğitim Bir- Sen ailesi ve Kahta Sivil Toplum Kuruluşları olarak son süreçte okul ve kurum amirlerimize karşı iftiraları ve son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim Halil Tünçmen ile ilgili iftiralarla dolu, hiçbir haber niteliği taşımayan, tamamen yalanlara dayanan, kişi hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak yayınlanan metni kınamak için buradayız. 28 Şubat medyacılığını aratmayan yeni bir medya tarzı oluşturularak rant elde etmek ve bürokrasiyi istedikleri gibi şekillendirmek için, yalan ve iftiralarla baskı oluşturmayı gaye edinmiş şer odaklarının çirkin yüzünü bir kez daha gördük. Kişilerin, şahısları, aileleri, akrabaları ve yakın çevresi, bu çirkin ve iftira dolu haberden nasıl etkilenir diye düşünmeden bilinçsizce ve şuursuzca yapılan haberler kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Halbuki medyanın görevi, bir haber yapacağı zaman kaynağını araştırmak, doğru bilgiye ulaşmak ve kamuoyunu doğru bir biçimde bilgilendirmektir. Sözde haber siteleri, ilimizin ve ilçemizin eğitimine katkı sunarak adil ve şeffaf bir yönetim tarzıyla eğitim camiasının gönlünde taht kurmuş, milletin yiğit evlatlarını hedef alan saldırılar karşısında dik durarak ve yılmadan mücadele edeceğimizi, yalanlarını yüzlerine çarpacağımızı, sadece bir tekzip yayınlayarak yeterli olmayacağını bileceklerdir. Bu tarz haberleri yaptıranlara, iftira ve yalanlar ile yapmaya çalıştığınız algı tutmayacak ve gerçek yüzünüz ortaya çıkacaktır, diyoruz. Yine biliyoruz ki, her şeyin bu dünyadan ibaret olduğunu zanneden zavallılara ne anlatsak nafile. Bizler bu çirkin oyunlara gelmeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için bu şer odaklarına inat, kucaklaşmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Eğer gerçekten bir suç varsa mahkemelerin kapısı herkese açık. Bu tür yollara tevessül edenlerin asıl suçlular olarak kamuoyunun vicdanından atıldıklarını müşahede etmemiz bir nebzede olsa tesellimiz olmuştur. Bu konu ile ilgili yasal işlem başlatılarak, mahkeme adı geçen sözde haber sitesine, yazıya erişimi kaldırtmış olup, tekzip yayınlatma kararı almıştır. Bizler duruşumuz gereği bundan sonrada haksızlık nereden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın haksızlığa karşı durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.