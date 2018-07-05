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05 Temmuz 2018 16:32

Müdür Yaşar’dan vergi ve prim borcu yapılandırması uyarısı

Adıyaman’ın Besni İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü İsrafil Yaşar, prim, vergi ve bazı alacakların yapılandırılmasıyla ilgili yasadan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Temmuz 2018 tarihinde müracaat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Müdür Yaşar’dan vergi ve prim borcu yapılandırması uyarısı

05 Temmuz 2018 16:32


Müdür Yaşar, yapılandırma kapsamına sigorta primi borçları, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi idari para cezası, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı borçları, işsizlik sigortası, 31 Mart 2018 tarihi önce bitirilmiş olan inşaatların asgari işçilikten dolayı çıkmış olan fark prim borçları, yine isteğe bağlı sigorta prim borçlarında yapılanma yapılabileceğini belirtti. Yapılandırmadan kimlerin faydalanacağı ve neler yapılması gerektiğini söyleyen Yaşar, "Esnaf ve çiftçi sigortalılarının 1 Mayıs 2015 öncesi durdurulan donmuş primlerinde yeniden canlandırma yaparak ana para üzerine uygulanacak TEFE/ÜFE uygulanmak üzere yeni bir borç tutarı belirlenmektedir. Yine 1 Mayıs 2015 sonrası ödenmeyen prim borçlarının da talep halinde hemen, talep edilmemesi durumunda ise 31 Temmuz 2018 tarihinde otomatik olarak dondurulacağı da hükme bağlanmıştır. Emekliliği dolmuş olanlara SGK Başkanlığı ve Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalanmış olup borçlarını banka kredisi ile de ödeme kolaylığı sağlanmıştır" dedi.


İdari para cezalarının yüzde ana paranın 50’si ile gecikme cezaları ve zamlarının silindiğini belirten Yaşar, "31 Mart 2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının yüzde 50’si ile 18 Mayıs 2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. İşverenlerimiz ayrıca e-sigorta yoluyla online ortamda yapabilmektedir. Yapılandırılan borçları 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecektir. Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir” diye konuştu.




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