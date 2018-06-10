Müftü Çevik karnelerle ilgili aileleri uyardı

Çocukların okulda aldıkları karnelerinin yanında, ayrıca bir de ahiret karnesinin olduğuna dikkat çeken Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, yaz tatili döneminde çocukların kesinlikle camiye ve Kuran kursuna gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukları İslam ahlakıyla büyütmek görevinin ilk önce anne ve babalara düştüğünü ifade eden Çevik, Kuran okullarında yetişen çocukların Kurandan öğütler aldıkları için kalpleri ve bakış açıları da geliştiğini vurguladı.

Çevik, “Çocuklarımızın dünya ve ahiret mutluğu için onları yaz tatilinde camiye veya Kuran kurslarına yönlendirelim. Unutmayın çocuklarımızın okulda aldığı karnelerinin yanında bir ahiret karneleri vardır. Çocuklarımızı Kuran ile tanıştıralım. Çünkü Kuran insanlar için bir şifa kaynağıdır. Zira Kuran, insanın sosyal hayatına, psikolojisine ve ailevi yaşantısına her daim huzur verir. Kuran okullarında yetişen çocuklar, Kurandan öğütler aldıkları için kalpleri ve bakış açıları da gelişiyor. Bu anlamda ailelerin yaz dönemini fırsat bilip çocuklarını cami ve Kuran Kurslarına yönlendirmeleri gerekiyor” diye konuştu.