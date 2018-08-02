Müftü Çevik, köy ziyaretlerine devam ediyor

Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik ve İlçe Müftülüğünde görevli Vaiz Muhammet Abdullah Çalışkan, Kahta ilçesine bağlı Bostanlı Köyü Camiini ziyaret etti. İlçe Müftüsü Çevik, camide açılan yaz Kuran kursunda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini yerinde görerek, cami görevlisi Hasan Yıldız’dan bilgi aldı. Daha sonra da öğrencilerle yaz Kuran kurslarının önemi hakkında sohbet etti.

2018 yılı yaz Kuran kurslarında işlenmesi planlanan "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" temasının amacına uygun işlendiği müşahede edilen ziyarette, İlçe Müftüsü Çevik, görevli Hasan Yıldız’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, öğrencilerin istek ve temennileriyle sona erdi.