Müftü Çevik Toprak ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Müftüsü Rıfat Çevik, İlçe Vaizi Turgut Karataş ve beraberindeki heyet, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Müftü Rıfat Çevik, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftasının ana temasının camiler ile din hizmetine adanmış ömürler olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kahta ilçe Müftülüğünün de Kahta'da birtakım etkinlikler yapacağını söyledi.

Müftülük çalışmaları ve inşaatları devam eden cami, kuran kursları ile ilgili Toprak'a bilgi veren Müftü Çevik, cami, kuran Kursu ve taziye evlerine verdikleri desteklerden dolayı Toprak'a teşekkür ederek, tablo hediye etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Camiler ve Din Görevliler Haftasının hayırlı olmasını dileyerek, Müftü Rıfat Çevik'e ve beraberindeki heyete ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Toprak, belediyenin imkanları ölçüsünde, ilçedeki camilere ve din görevlileri tarafından yapılan etkinliklere destek olduklarını, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini belirtti.