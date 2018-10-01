Müftü Taşçı engelliler Kuran kursunu ziyaret etti

Adıyaman Mimar Sinan Görme Engelli Kız Kuran Kursunu ziyaret eden İl Müftüsü Mehmet Taşcı, buranın isminin Görme Engelli Sahabe Abdullah İbni Ümmi Mektum olarak değiştirildiğini söyledi.

2011 yılında açılan Mimar Sinan bayan görme engelli Kuran kursundaki öğrencilerin Kuran-ı Kerim'i öğrenme azimlerine şahit olan Müftü Taşcı, “Bu yıl ilk kez erkek görme engelli kardeşlerimize yönelik Zombaba Cami müştemilatında Kuran Kursu açtık.

Bütün görme engelli kardeşlerimizi bu kurslarımıza katılarak Allah'ın kelamını Braille alfabesinden kabartmalı Kuran-ı Kerim'i öğrenmeye davet ediyoruz. Görmemenin, öğrenmeye engel olmadığını ifade ederek görmüyorlar ancak gönül gözleri görüyor” dedi.

Adıyaman Belediyesine ait servis ile evlerinden alınıp evlerine bırakılan öğrenciler memnuniyetlerini ifade ederek, Belediye Başkanına teşekkür etti.

Programa İl Müftüsü Mehmet Taşcı, İl Müftü Yardımcıları Musa Çiftçi, Murat Kurt, Müftülük Engelli Koordinatörleri Ali Çelik, Zeliha Kınık, Kent Konseyi Engelliler Temsilcisi Görme Engelli Mehmet Tunç, kurs öğretici ve öğrencileri katıldı.

Program aşure ikramı ile son buldu.