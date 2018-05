Müftü Yardımcısı Çiftçi: “Oruç ile temizlenelim”

Adıyaman Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi, rahmet bereket ve mağfireti iklimi olan Ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu hep beraber yaşanıldığını kaydetti.

Musa Çiftçi, tutacağımız ilk oruç ile bu mübarek aya girmiş olduğunu belirterek, “Diyanet işleri Başkanlığımız her yıl Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir değeri kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Belirlenen konu çerçevesinde Ramazan ayı boyunca etraflı bir şekilde ele alınarak toplumumuzda bir duyarlılık ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 2018 yılı Ramazan ayı teması ‘tüketim ahlakı ve israf’ olarak belirlenmiştir.

Her şeyden önce Ramazan ayı Kur’an ayıdır. Allah-u Teala her sene Ramazan’ı bize göndererek Peygamberimizin kalbine Kur’an-ı vahyettiği gibi her birimizin kalbine de yeniden Kur’an-ı vahyetmektedir. Bu manada Ramazan ayında sadece midemize değil dilimize gönlümüze aklımıza gözümüze tutturduğumuz oruçla bizden değişim imkanı buluruz” dedi.

Musa Çiftçi, Ramazan ayının Müslümanlar için bir kurtuluş olduğunu dile getirerek, “Gelin hep beraber bu sene gönüller yaparak oruç tutmaya çalışalım. Ramazan’ın bizi değiştirecek ruhuna kendimizi teslim edelim. Orucumuzun bizi temizlemesine fırsat verelim. 2018 yılı ramazan ayı sadaka-i fıtır miktarı 19 TL olarak belirlenmiştir. Adıyaman İl Müftülüğü olarak hatimle teravih namazını inşallah bu sene Kab Caminde kılacağız. Camilerimizde öğlen öncesi ve yatsı öncesi merkezi vaazla vatandaşlarımıza yönelik Ramazan irşad programı yapılacaktır. Yine bütün camilerimizde mukabele programı yapılacaktır. Mukabele yapmak isteyen vatandaşlarımızı camilerimize bekliyoruz. Kadir Gecesinde açık ve itikafa girilecek camilerimiz şimdiden belirlenmiştir. Bayanlara yönelik olarak Alitaşı Camiinde, Hacı Mehmet İnan Camiinde, Buldukbaba Camiinde, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri bayanlara yönelik vaaz ve irşad programı yapılacaktır. Bizim vatandaşlarımızdan talebimiz Ramazan ayı boyunca Sabah Ezanları imsak vaktinde okunacağından ezan başladığında yeme içme kesilmelidir. Tüm dini sorularınızı cevaplamak üzere müftülüklerimize bekliyoruz. Alo fetva hattımız 190 ise hizmete girmiştir. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan’ı şeriflerini şimdiden tebrik ediyorum. Kadir Gecesinin feyzinden bereketinden istifade etmesini yüce Rabbimden diliyorum. Hayırlısıyla Rabbimizin nimeti olan ramazan bayramına kavuşmanızı Cenabı Haktan diliyorum.

Bunula birlikte İslam ümmeti ramazan ayına Filistin’in Gazze ve Batı Şeria’da meydana gelen İsrail zulmü ve katliamından dolayı büyük bir üzüntü duymaktadır. Ramazan-ı Şerif ayının feyzi ve bereketi ile İslam ümmetinin birlik ve beraberliğine ve nihayetinde Filistin’in İsrail işgalinden kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabbimden dilerim” ifadelerini kullandı.