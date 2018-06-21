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21 Haziran 2018 18:45

Muhammet Fatih Toprak esnafla biraraya geldi

24 Haziran seçimleriyle ilgili çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili Adayı Muhammed Fatih Toprak, esnafları ziyaret etti.

Muhammet Fatih Toprak esnafla biraraya geldi

21 Haziran 2018 18:45


AK Parti Milletvekili Adayı Muhammed Fatih Toprak, Kahta Küçük Sanayi Sitesi ve Kahta Hal Pazarı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.


Esnaflarla sohbet eden Muhammet Fatih Toprak kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun kaldı.


Bu seçimin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirten Toprak, “Türkiye’nin dış dünyada itibar kazanması bazı çevreleri rahatsız etti. Bu çevreler Türkiye’nin büyümesini istemiyor. Biz hizmet için bu yola çıktık. Seçim takvimi açıklandığından beri Adıyaman’ın her noktasına gittik ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların öncelikli sorunlarını dinleyerek hepsini not ettik. Eğer halkımız bizi bu göreve getirmeyi layık görürse bu sorunların çözümü noktasında diğer milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.




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