Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile ilgili, “Cumhurbaşkanı olursam o generalin apoletlerini sökeceğim” dedi.

Bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting yaptığı Adıyaman’da miting gerçekleştiren CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, burada halka seslendi. Muharrem İnce, “Oy aman aman burası Adıyaman” türküsü ile mitinge başladı.

Adıyaman’da 51. mitingine çıkan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel’i eleştirerek, “Hemşehrim Erdoğan, ‘Sen diyor generalin iftara katılmasına niye rahatsız oluyorsun.’ Erdoğan, dürüst ol. İftara katılmasından rahatsız değilim. Sen beni eleştiriyorsun, ordu komutanı da alkışlıyor. Disiplin Kanununun 20. maddesinde derki ‘siyasete karışırsanız ihraç edilirsiniz.’ Ordu komutanın uyarıyorum. Balkanları nasıl kaybettiğimizi bilin. Ordu siyasete girdi Balkanları kaybetti. Sen AK Parti il başkanı değilsin. Beni eleştirirken sen alkışlayamazsın. Cumhurbaşkanı olunca o generalin apoletlerini sökeceğim. Erdoğan, emekli cumhurbaşkanı olacağına göre istiyorsa onun emir eri olabilir. Ordunun üçte biri, FETÖ’nün emrine girmiş, üçte biri bu hale gelmiş. Bu nasıl bir şeydir. Siyasete meraklıysanız üniformanızı çıkartır meydanlara gelirsiniz. O generale sesleniyorum, sen Erdoğan’ın generali değilsin milletin generalisin” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’a da göndermede bulunan Muharrem İnce, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Muharrem İnce , FETÖ yü getirecek misin, getirmeyecek misin?” sözlerine karşı, “Sayın Binali Yıldırım ben sana benzemem, onun ayağına gelmem, ben isteyeceğim o benim ayağıma gelecek” diye konuştu.

“Tütün’de hapis cezasını kaldıracağım”

Adıyaman’ın geçim kaynağı olan tütün ile ilgili ise Muharrem İnce, kendisinin de ömrünün tütün tarlalarında geçtiğini kaydederek“Benim ömrüm tütün tarlasında geçti. Sabahın köründe anamla birlikte tarlaya giderdik. 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes çalışırdı. Bunlar kendi ülkemizin topraklarında ekilen tütünü bile kaçak tütün yaptı. Bunlar bin 200 odalı sarayı var ama bunların yatacak yeri yok. Bu tütün paralarıyla okudum. Bunlar Amerikan tütün şirketlerine teslim oldular. Bu şirketlere benim milletimin insanlarını sattılar. Tütün zararlı ama tütün tüketiliyor. Türk tütününü yasaklayamazsın. Size söz veriyorum tütünde hapis cezasını kaldıracağım” şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin mermerlerinin Hindistan’dan getirildiğini belirterek,

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yerli’ ve ‘milli’ olmadığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı olduğunda yapacaklarını sıralayan İnce şunları söyledi:

“ Cumhurbaşkanı olduğumda en büyük projemiz huzur olacak. Bu milleti barıştıracağız. İkincisi ekonomik olarak büyüyeceğiz. Merkez bankası bağımsız olacak, yabancı yatırımcı güvenecek. Türkiye’de ki sisteme düzene inanacak. Tarıma destek olacağız., çiftçiye mazotu 3 Liradan vereceğiz. Meydanlarda, nasıl vereceksin diyor? Sen lüks yatlara nasıl ucuz mazot veriyorsan bende traktöre öyle vereceğim.

Seçilir seçilmez OHAL kaldırılacak. Türkiye hukuk devleti olacak. Liyakat esas olacak.

3Y ile yöneteceğiz. Yönümüz Avrupa Birliğine dönük olacak; yöntemimiz demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti; yönetimimiz tek adam değil, güçlü lider olacak ama yanında akıllı bir kadro olacak.

3D ile barıştıracağız. Birinci dil Türkçe, ikinci dil evinde konuştuğu ana dilini öğreteceğiz, üçüncü dil uluslar arası İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça gibi dil öğreteceğiz.

Adıyaman’a geldiğinde benim için komik adam demiş. Komik olmak ile gülümsemek arasında bir çizgi vardır. Onu anlayabilmek için ince bir zekaya ihtiyaç vardır. Ayrıca önümüzdeki günlerde ince bir ayar daha vereceğim. Çünkü devlet yönetimi incelik ister.

Türkiye’nin geleceği eğitimdedir. AK Parti’ye oy vermiş annelere sesleniyorum. Çocukları eğitemezseniz yüz yılı yokluk içinde geçireceğiz. Dindar nesil yetişmesinden rahatsız olmak. Dindar nesil yetiştirmek devletin değil ailenin görevidir. Aile isterse çocuğunu dindar yetiştirebilir. Bende çocukken Kuran kurslarına gönderildim. Biz devleti yönetirken din dersini aile kaç saat isterse veriri. İsteyene veririz, istemeye vermeyiz. Ama asla kindar nesil yetiştiremeyiz. Biz çocuklara matematik, fizik öğreteceğiz. Onlar gelip fabrika kuracağız.

Muharremin slogana, her aileye 1 ev, her aileye 1 maaş. Bunu yapacağız. Bunu gençlere ve kadınlara güveniyorum.”