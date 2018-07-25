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25 Temmuz 2018 15:08

Mühendislik Fakültesi 235 mühendis adayını bekliyor

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da uygulamalı mühendislik eğitimi vereceği yeni mühendis adaylarını bekliyor.

Mühendislik Fakültesi 235 mühendis adayını bekliyor

25 Temmuz 2018 15:08


Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisindeki kendi binasında 45 kişilik akademik kadrosuyla hizmet veren mühendislik fakültesinde bu yıl elektrik-elektronik mühendisliği programına 60, gıda mühendisliği programına 15, inşaat mühendisliği programına 60, makine mühendisliği programına 40 ve tekstil mühendisliği programına ise 60 öğrenci olmak üzere toplamda 235 öğrencilik kontenjan açıldı.


Bu yıl yeni açılan ve ilk defa öğrenci alacak olan tekstil mühendisliği programı, eğitim-öğretimini Besni ilçesindeki mimarlık fakültesi binasında sürdürecek. Bu programa yerleşen ilk 10 öğrenciye bin TL, ikinci 10 öğrenciye ise 500 TL olmak üzere 9 ay süre ile Merinos Holding tarafından burs verilecek.


Mühendislik fakültesinin tüm öğretim programları sayısal puan türü ile öğrenci alıyor.


Fakülte ve programlar hakkında bilgi veren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refet Karadağ, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yeni mühendis adaylarını beklediklerini söyledi.


Karadağ, fakülte bünyesinde bu yıl çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği bölümlerinin üçüncü, inşaat mühendisliği bölümünün ise ikinci mezunlarını verdiğini belirtti.


Makine mühendisliği ile elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinin ise gelecek yıl ilk mezunlarını vereceğini belirten Karadağ, bu yıl ilk defa tekstil mühendisliği bölümüne de öğrenci alınacağını söyledi.


Karadağ, “Fakültemiz çevre mühendisliği bölümünde 109, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünde 200, gıda mühendisliği bölümünde 93, inşaat mühendisliği bölümünde 211, makine mühendisliği bölümünde 142, metalürji ve malzeme mühendisliği bölümünde 5 olmak üzere toplam 760 öğrencimiz bulunmaktadır. Fakültemizde 5 profesör, 6 doçent, 20 dr. öğretim üyesi, 12 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 45 akademik personel görev yapmaktadır. Bu yıl inşaat mühendisliği bölümüne 60, elektrik-elektronik mühendisliği bölümüne 60, tekstil mühendisliği bölümüne 60, makine mühendisliği bölümüne 40, gıda mühendisliği bölümüne 15 olmak üzere 235 öğrenci alınacaktır. Fakültemiz çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği ile makine mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans programlarımız da bulunmaktadır” diye konuştu.




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