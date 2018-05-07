Muhtar kendi imkanıyla halı saha yaptı

Köyün üst tarafındaki taşlık alanı düzelten ve halı saha yapan köy muhtarı büyük takdir topladı. Devletten hiçbir destek almada başladığı halı saha için daha sonra Adıyaman Valiliği tarafından halı parası ödendi. Bunun dışında diğer tüm masrafları kendi bütçesinden karşılayan Köy Muhtarı Ebubekir Topbaş, 65 haneli ve 400 nüfuslu köyünü halı sahaya kavuşturdu.

Ebubekir Topbaş, tek amacının köyün gençlerini kötü alışkanlıklardan korumak ve onların sosyal faaliyetlere katılımını sağlayarak yaşam kalitelerini bir nebze de olsa iyileştirmek olduğunu dile getirdi.

Topbaş, “Halı sahanın yapımı aşamasında birçok zorlukla karşılaştım ama asla pes etmedim. Kendi cebemden 30 bin TL harcadım. Köyüme halı saha yapmanın verdiği mutluluk bana yeter” diye konuştu.