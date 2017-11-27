Muhtar Taş evi yanan aileye yardım çağrısında bulundu

Önceki gün Turgut Reis mahallesi 116 sokak içerisinde ki 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Feyzullah Ertürk’ün oturduğu evin elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. Yangında evin oturma ve çocuk odası tamamen yanarken, diğer kısımlar ise dumandan zarar gördü.

Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, evi yanan aileyi ziyaret ederek, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Muhtar Taş, “Üç çocuğu ile kaldığı evde çıkan yangında Feyzullah Ertürk’ün neredeyse tüm eşyalara kullanılmaz hale gelmiş. Devamlı işi olmayan ve geçici işlerde çalışan bu kardeşimize hayırseverlerin yardım etmesini bekliyoruz. Evdeki beyaz eşyadan, oturma gurubu ve yataklara kadar her şey yanmış yada kullanılmaz hale gelmiş. Duyarlı vatandaşlarımız ve hayırsever işadamlarımızın ailemize sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi.