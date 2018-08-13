Turgut Reis Mahallesi Hacı Mehmet İnan Cami yanında bulunan Ömer halis Demir Parkına güvenlik kamera takılması ve ışıklandırma yapılmasını isteyen Muhtar Abdulkadir Geylani Taş, parka Adıyaman Belediyesi tarafından çocuk oyun guruplarının kurulduğunu söyledi.

Oyun guruplarının yenilenmesinden dolayı Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür eden Muhtar Abdulkadir Geylani Taş, “Akşamları aileler çocukları ile birlikte parka geliyor. Ancak bazı gençler burada uygunsuz durumda oluyorlar. Alkol aldıklarını söyleyen aileler bu konuda bize şikayette bulunuyor. Son dönemlerinde televizyonlarda çocuk kaçırma olaylarını görünce de anne ve babaları korku saldı. Biz bu parkımıza güzel bir ışıklandırma ve güvenlik kamera kurulmasını istiyoruz. Ailelerimizin rahat rahat oturacakları bir ortam olması için yetkililerden bu taleplerimizi yerine getirmesini bekliyoruz. Çocuklarımızın korku yaşamasını istemiyoruz” diye konuştu.