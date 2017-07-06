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06 Temmuz 2017 09:45

Muhtardan elektrik kesintilerine tepki

Adıyaman Turgutreis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, yaz ayları ile birlikte elektrik kesintilerinin yaşanmasına tepki gösterdi.

Muhtardan elektrik kesintilerine tepki

06 Temmuz 2017 09:45


Adıyaman’da hava sıcaklıkları elektrik enerjilerini de etkiliyor. Hava sıcaklığının 45-50 derece olduğu Adıyaman’da vatandaşlar ev ve işyerlerinde sürekli klima çalıştırıyor. Elektrik enerji hattına fazla yüklenmeden dolayı enerji kesintileri yaşanıyor. Trafolarda aşırı yüklenme nedeniyle kısa devre meydana gelince elektrik kesintileri yaşanıyor.


Turgutreis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, yaşanan bu kesintilere tepki göstererek, şebekenin yenilenmesini ve kesintilerin önüne geçilmesini istedi.


Muhtar Abdulkadir Geylani Taş, “Mahallemizdeki birçok yerin elektrik dağıtım hattı yer altına alındı. Ancak mahallemizin bazı yerlerinde hala eski trafolar bulunuyor. Yaz aylarında klimaların açılmasıyla bu trafolar bu enerji yükünü kaldıramıyor. Böyle olunca trafolarda arızalar meydan geliyor. Birkaç gün önce bir gün içerisinde 3-4 defa elektrik kesintisi yaşandı. Yazın klimalar açılınca, kışın elektrikli sobalar açılınca bu sorunla karşılaşıyoruz. Firma yetkililerinin bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz. Elektrik kesintilerinden bıktık usandık. Yaz günü insanlar klimasını açmasın mı? Bu sıcakta vatandaşın başka çaresi yok. Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bu trafonun değiştirilmesini istiyorum. Güçlendirilmiş güzel bir trafo getirin, 25-30 yıllık trafo halen burada ve burada durmaya devam ediyor.Yetkililerin bu sesimize kulak vermesini istiyoruz” dedi.




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