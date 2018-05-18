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18 Mayıs 2018 15:06

Muhtarlar iftar programlarının siyasi malzeme yapılmasına karşı çıktı

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, siyasilerin mahallelerde iftar yemeği vermelerine karşı çıktıklarını söyledi.

Muhtarlar iftar programlarının siyasi malzeme yapılmasına karşı çıktı

18 Mayıs 2018 15:06


Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, derneklerine bağlı 17 mahalle muhtarının ortak karar ile siyasilerin mahallerde verecekleri iftar yemeğine katılmama ve desteklememe kararı aldıklarını vurguladı.


İftar yemeklerinin siyasi malzeme yapılmasına karşı olduklarının altını çizen Muhtar Abdulkadir Geylani Taş, yemek yerine reklam yapmadan mahallelerde gıda paketi dağıtılması gerektiğine işaret etti.


Abdulkadir Geylani Taş, “Derneğimize bağlı 17 mahalle muhtarı karar alarak siyasilerin mahallemizde yemek vermelerine müdahil olmayacağız. Biz hiçbir şekilde karışmıyoruz. İyi Parti GİK Üyesi Mahmut Bozkurt, mahallemizde yemek vermek istedi biz kabul etmedik. Kendi organizasyonlarıyla verebilirler ama biz kesinlikle siyasilerin iftar yemeği programlarına katılmayacağız. İftar yemeğinin siyasi malzeme yapılmasını istemiyoruz. Siyasetin bulaşmasını istemiyoruz. Herhangi bir siyasi partinin mahallemizde verilen yemeklere katılmayacağız ve desteklemeyeceğiz. Valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşları dışındakilere katılmıyoruz. Mahallelerde yemek vermek isteyenler yerine mahallelerin fakirlerine gıda paketi dağıtsınlar” şeklinde açıklamada bulundu.




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