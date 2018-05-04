Muhtarlar üniversitenin merkezi külliyesini gezdi

İstişare ve Yönetim Kurulu Adıyaman Toplantısına katılmak üzere Türkiye’nin 81 ilinden Adıyaman’a gelen 160 muhtar, Adıyaman Üniversitesi külliyesini gezdi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından üniversitede ağırlanan muhtarlar üniversitenin yerleşkesini gezdi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Bekir Aktürk ve Başkan Yardımcısı aynı zamanda Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş’ın yanı sıra 160 muhtarı Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, rektör yardımcıları ve yöneticiler karşıladı.

Rektörlük salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından külliyeyi gezen muhtarlar burayı çok beğendiklerini ifade ettiler. Üniversitenin Merkez Külliyesi içerisinde yer alan Adıyaman Çarşısı, Minyaman, ADYÜ Kale, Perre ve Nemrut heykellerini inceledi.

İstişare toplantısında konuşan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Bekir Aktürk, üçüncü kez kendilerine ev sahipliği yapma nezaketinde bulunan Rektör Gönüllü’ye teşekkür etti.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise konuşmasında, Adıyaman Üniversitesi ile gurur duyduklarını belirterek, Retör Gönüllü ile daha büyük başarılara imza atılacağını aktardı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü de Türkiye’nin 81 ilinden gelen 160 muhtarı ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek “ Dostlarımızı ağırlamak bizlere onur verir. Üniversite olarak vatanımıza, milletimize ve insanımıza yararlı olacak tüm projelerin altına imzamızı atarız” ifadelerini kullandı.