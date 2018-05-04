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04 Mayıs 2018 17:40

Muhtarlar Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 37.

Muhtarlar Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

04 Mayıs 2018 17:40

İstişare ve Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından Adıyaman’a gelen muhtarlar, Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti.


Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı için Adıyaman’a gelen muhtarlar Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı ziyaret etti.


Vali Kalkancı, Türkiye’nin değişik illerinden kente gelen muhtarları Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Vali Kalkancı, muhtarların görev yaptığı mahallelerde vatandaşların sorun ve taleplerinin karşılanması noktasında aynı zamanda devlet ve vatandaş arasından bir köprü görevi üstlendiklerini dile getirdi.


Türkiye’nin değişik illerinden gelen muhtarlar ise, gösterdikleri misafirperverlik ve ilgiden dolayı Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya teşekkür etti.




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