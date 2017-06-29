Muhtarlar ve ziraat odası başkanlarından ortak açıklama

Önceki gün kıyılmış tütün ile ilgili ulusal bir gazetede “Terörün Finans Kaynağı” başlıklı habere tepkiler artarak devam ediyor.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan başkanlığında ilçe ziraat odası başkanları, Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz ve muhtarlar basın açıklaması yaptı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan yaptığı basın açıklamasında, yapılan haberi kınadı.

Salih Şahan, “Sarmalık kıyılmış tütünler ile ilgili 28 Haziran 2017 tarihli manşetlerinde Türkiye genelindeki 15 bin 400 noktada sarmalık kıyılmış tütün satışının yapıldığı,ve bu tütünlerin tamamına yakın üreticisinin veya yurtdışındaki tedarikçisinin PKK olduğunu belirtmişlerdir.

Huzur kenti Adıyaman’ımıza ve sadece evine ve ailesine götüreceği nafakasının derdinde bulunan tütün üreticimize bu alçakça iftirayı atan gazeteyi şiddetle kınıyorum. Adıyaman, gerek çiftçisi ve gerekse tüm halkıyla birlikte hiçbir zaman ne PKK ve nede diğer illegal terör örgütlerine destek vermemiş ve canı gönülden her daim devletinin yanında yer almış ve yer almaya devam edecektir. 4-5 dekar arazilerinde ve zor şartlar altında üretim yapan yaklaşık 60-70 bin kişilik bir nüfusun ekmeğiyle oynanıp Adıyaman’daki huzurun bozulmak istenmesi açıkça ortadadır. Ama bizler bu oyuna gelmeyeceğiz,huzurumuzu,birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Tek geçim kaynağı tütüncülük olan üreticimizin sorunlarını sürekli Devletimizin en üst makamlarına ilettik ve iletmeye de devam edeceğiz. Biz Adıyamanlılar olarak Devletimize, Bayrağımıza son derece bağlı insanlarız bizler sadece ekmeğimizin aşımızın peşindeyiz. Bizden terör örgütü çıkmaz, bizden terör örgütüne finans kaynağı çıkmaz” dedi.

Şahan, kıyılmış tütünün yasal zemine oturtulması gerektiğini vurgulayarak, “Biz Adıyaman Ziraat Odaları olarak katıldığımız her platformda sarmalık kıyılmış tütünlerin yasal yollarla piyasaya arzının sağlanması ve bu konuda gerekli birlik veya kooperatiflerin kurulmasında ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılması için ilgili makamlar nezdinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. Bu konuda her zaman Adıyaman çiftçisinin yanında yer alan başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet Aydın ve Adıyaman milletvekillerimizin desteklerini bizlerden yine esirgemeyeceklerinin inancındayım” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz ise açıklamasında, “Son günlerde basına yansıyan Adıyaman’ la ilgili haberlerde Adıyaman tütününün teröre finasman olduğunu kabul etmiyor ve haberi yapan gazeteyi şiddetle kınıyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönemleri tüm Adıyamanlı vatandaşlardan özür dilemelerini bekliyor aksi halde davacı olacağımızı beyan ediyoruz. Para kazanma hırsıyla tütünü il dışında ve yurt dışında getiren fırsatçılar bundan bir an önce vazgeçsinler. Diğer bir konu ise Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu daha önce bilgilendirdiğimiz halde tütünün yasal bir çözüme ulaşamamıştır. Sayın Bakanımızdan bu konuyla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirmesini istiyoruz” dedi.