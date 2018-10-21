Muhtarlar yemekte bir araya geldi

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında il genelinde bulunan mahalle muhtarları için bir düğün salonunda program düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program da programa katılan katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.