Muhtarlardan 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması

Adıyaman'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Adıyaman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına Adıyaman Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği ve il genelinde bulunan mahalle muhtarları tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Sunulan çelenkler sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Gerçekleştirilen tören sonrası konuşan Adıyaman Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 189 Yaşında. 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türkiye muhtarlar konfederasyonunun 3 Mart 2015 tarihli dilekçesinde Osmanlı arşivlerinde yapılan incelemeler sonucunda 189 yıl önce 19 Ekim 1829 tarihinde padişah 2. Mahmut'un fermanıyla İstanbul'un Fatih, Galata ve Eyüp kadılıkların da kurulduğu görülmektedir. Ancak ilk muhtarlar seçimle değil tayinle görevlendirilmiş olup 1833 yılında ise İstanbul dışında Kastamonu -Taş köprü de ilk taşra muhtarlığı kurulmuştur. Zamanla muhtarlık imparatorluğun her tarafına yayılmıştır. Muhtar seçimlerinin ilk yapıldığı yer ise Bolu ilimizdir. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlunun 19 Ekim 2015 pazartesi günü 29507 sayılı resmi gazete de yayımlanan 2015/11 numaralı başbakanlık genelgesiyle bundan sonra bütün yurt da 19 Ekim resmi olarak Muhtarlar Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 19 Ekimi muhtarlar günü olarak kabul eden dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğluna, muhtarlık camiasına ikinci baharını yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve 19 Ekimi muhtarlar gününün kabulü için gece gündüz demeden çalışan ve bu uğurda büyük çaba harcayan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Akdeniz ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Bekir Aktürk'e ve emeği geçen herkese teşekkür eder saygılar sunarım” diye konuştu.