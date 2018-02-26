Muhtarlardan Başkan Kutlu’ya sürpriz doğum günü

Adıyaman’daki mahalle muhtarları, yaptıkları ortak çalışmalardan dolayı sıkı bir ilişki içerisinde oldukları Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’yu telefonla arayan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, çok önemli bir sorun olduğunu belirterek Başkan Kutlu’yu Altınşehir Mahalle Muhtarı Yaşar Tohumcu’nun ofisine davet etti. Muhtarların daveti üzerine misafiri usta şair ve yazar Senai Demirci ve Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar ile birlikte Altınşehir Mahalle Muhtarlığına giden Belediye Başkanı Kutlu, fotoğrafının üzerine işlendiği bir yaş pastayla karşılaştı. Yapılan sürpriz karşısında şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşayan Başkan Kutlu, Abdulkadir Geylani Taş başkanıma ve muhtarlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’nun göreve geldiği günden bugüne muhtarlarla çok iyi diyaloglar içerisinde olduğunu dile getiren Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise yaptığı konuşmada, “Bugün başkanımızın doğum gününün olduğunu öğrendik ve ne zaman bir sorunumuz olsa imkanları dahilinde elinden geleni yapan başkanımızı bu özel gününde yalnız bırakmak istemedik. Allah kendisine ve ailesine sağlıklı uzun ömürler versin” diye konuştu.

Daha sonra Başkan Kutlu, kendisi için hazırlanan pastayı keserek misafirlerine ikram etti.