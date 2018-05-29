Muhtarlardan dolar oyununa bağışlı cevap

Türkiye ekonomisine operasyon çeken küresel güçlere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Doları satın, oyunu bozun” çağrısına Adıyaman’da muhtarlardan cevap geldi. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlar dolar bozdurdu.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğine üye muhtarlar bin 200 dolar bozdurdu. Muhtarlar daha sonra hep birlikte bankaya giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim bağışı hesabına derneğin 1 aylık üye aidatı olan 500 TL’yi yatırdı.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, muhtarlığın altın çağını yaşadığını ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olduğunu belirtti.

Başkan Taş, “Adıyaman’da muhtarlar olarak ülkemizin içinde bulunduğu her duruma hep duyarlı davranmıştır. Hiçbir zaman sorunlardan kaçmadık. Özellikle yaralara parmak bastık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dövizi boz, oyunu boz’ talimatıyla Dolarımızı bozdurduk. Bütün arkadaşlarımız Dolarımızı bozdurarak Türk Lirasına yöneldik. Dernek aidatından Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim hesabına bağışta bulunduk” dedi.

Muhtarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güveninin tam olduğunu kaydeden Taş, “Adıyaman köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan güveninin tam olduğunu ve kendisini hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağız Cumhurbaşkanımızın yanındayız. O bu güne kadar muhtarlık camiasının hiçbir zaman kavuşamadığı bir noktaya getirdi. Şuan için muhtarlar onun için altın çağını yaşamaktadır. Biz bugün değil, yarında Cumhurbaşkanımızın yanında dik durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.