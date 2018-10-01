Muhtarlardan pazar açıklaması

Adıyaman'da, bir araya gelen mahalle muhtarları Adıyaman Belediyesinin aldığı kararıyla Pazar günü kurulan semt pazarının kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki bazı mahalle muhtarları bir araya gelerek Pazar günü kurulan semt pazarının kapatılması ile ilgili yaptığı açıklamada, Turgut Reis Mahallesinde pazarın kurulmayacağını diğer mahallelerde pazarların eskisi gibi devam edeceğini belirttiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Yaklaşık 10 yıldan beri Turgut Reis Mahallesinde devam eden Pazar pazarı bundan sonra kurulmayacak. Bizler muhtarlar olarak daha önceden Adıyaman Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu ile görüşüp kalıcı kapalı semt pazarlarının yapılmasını istemiştik. Ondan sonra belediye başkanımızda Yeni Mahallede kalıcı kapalı semt pazarı yapıp tamamladı. En kısa sürede de yine aynı şekilde ilimiz merkezinde bulunan bazı mahallelere de semt pazarları yapılacak. Hem vatandaşlarımızın hem de pazarcıların daha rahat edebilmesi için kalıcı semt pazarları yapılacak ve Pazar günleri Turgut Reis Mahallesinde kurulan pazarda belediye kararı ile kaldırılarak pazarcı esnaflarının Pazar günleri izin yapması sağlandı. Bazı vatandaşlarımız bu durumun sadece Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'dan kaynaklandığını belirtiyor ama öyle bir şey yok. Biz mahalle muhtarları, belediye meclisi üyeleri ve Adıyaman Belediyesi olarak pazarcı esnafların çadırlardan kurtulabilmesi, pazarların modern hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın rahatlığı açısından böyle bir karar alınarak kalıcı semt pazarları yapılıyor ve Pazar günleri de pazarcılarımız izin yapıp dinlenmiş oluyor. Pazar günleri dışında kurulan pazarlar yine eskisi gibi devam edecek kalıcı semt pazarları aktif hale gelene kadar. Belediyemiz bu konuda bir art niyet içerisinde bulunmamaktadır, belediyemizin pazarcı esnafının ekmeğiyle ilgili bir oynaması yok. Sadece yer değişikliği yapılıyor başka da bir şey yok. Bu konuda çıkan dedikodulara da inanmayın. Eğer Pazar günleri pazarcı esnafımız mağdur oluyorsa izin yerine çalışmak istiyorsa bunu belediyemizle konuşur gerekenin yapılmasını talep ederiz, demokrasi de hiçbir şekilde çare tükenmez” diye konuştu.